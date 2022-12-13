«Я никуда не выходила»: Катя Кищук рассталась с Slowthai и пожаловалась на абьюз в отношениях

Экс-солистка Serebro Катя Кищук призналась, что ушла от возлюбленного. Знаменитость не вытерпела союз с исполнителем Slowthai.

Несмотря на рождение сына, пара не смогла сохранить отношения. Катя переехала ради экс-избранника в Лондон. Но там артистка не могла работать и общаться с друзьями, как это было в России.

«На протяжении двух лет я жила в другой стране без семьи и без шансов завести друзей. Я никуда не выходила и сидела дома. Конечно, сначала это было связано с карантином, но потом то он закончился. Не знаю, что еще сказать. Будьте, в общем, аккуратны. Неважно, один вы, не один вы – без разницы. Делать надо то, что хочется; работать тем, кем хочется. Выбирать путь, который сам считаешь правильным», – заявила Кищук.