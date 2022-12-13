Торт-гигант, выступление Тимати и Крида, три платья невесты: как прошла роскошная свадьба Джигана и Самойловой

Затем Самойлова переоделась. Снова она вышла к публике в атласном платье с корсетом и разрезом на юбке. Снова на ее голове была фата, но уже локоничная. Влюбленные разместились за столом, который трансформировался из подиума.

Для пары выступили HammAli & Navai, а также Егор Крид. Они исполнили хиты для гостей.

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