Торт-гигант, выступление Тимати и Крида, три платья невесты: как прошла роскошная свадьба Джигана и Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети звезды

12 декабря рэпер устроил грандиозный праздник. Он снова обменялся клятвами с Оксаной Самойловой. На торжестве собрались сотни гостей, среди которых Егор Крид, Тимати, Яна Рудковская и другие звезды

Джиган давно стал знаменитым рэпером. Он выпустил множество треков, сотрудничал с лейблом Black Star. Рядом с ним на пути к славе была Оксана Самойлова, с которой артист 15 лет знаком. И вот спустя длительное время влюбленные решили снова сыграть свадьбу. 10-ю годовщину они отпраздновали с большим размахом.

Оксана стала заранее готовиться к свадьбе своей мечты. Весь зал в цветах, а на столах также горели свечи. Всю ночь работники сооружали сцену. Для обмена клятвами был создан розовый подиум со ступеньками. Самойлова вышла к публике в пышном платье со шлейфом, расшитом камнями. Образ дополняли мерцающая фата и букет в пудровых тонах. Дочки рассыпали лепестки роз у ее ног. А сын Давид принес родителям кольца.

Клятвы произносили дети. Из словами Джиган пообещал любить жену «до луны и обратно». 

Затем Самойлова переоделась. Снова она вышла к публике в атласном платье с корсетом и разрезом на юбке. Снова на ее голове была фата, но уже локоничная. Влюбленные разместились за столом, который трансформировался из подиума. 

Для пары выступили HammAli & Navai, а также Егор Крид. Они исполнили хиты для гостей. 

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Оксана Самойлова и Джиган. Фото: кадр из трансляции  VK

И состоялся грандиозный первый танец молодоженов. Оксана отстегнула шлейф, поэтому платье стало сразу силуэтным. Они стали кружиться, а дети не только участвовали в шоу со светом и луной. Одна из дочек села на качели и парила в воздухе, рассыпая лепестки роз. Помахал родителям и маленький Давид, который тоже участвовал в танце. 

И потом началось веселье. Тимати произнес тост в честь родителей. Он поблагодарил маму невесты за то, что она терпит Джигана. Позже рэпер выступил на сцене с женихом, а также с Егором Кридом. Они исполнили несколько треков. В это время Самойлова танцевала с другими гостями. 

А вот потом исполнили свои хиты Artik & Asti. Оказалось, что Артем Умрихин был на первой скромной свадьбе Джигана.

Artik & Asti. Фото: кадр из трансляции VK

Тимати, Егор Крид, Джиган и Оксана Самойлова. Фото: кадр из трансляции VK

Кульминацией свадьбы стал третий выход невесты. Самойлова решила покрасоваться в розовом мерцающем платье макси. После этого в зал вынесли огромный 10-ти ярусный торт. В какой-то момент его едва не уронили. Ведущие Сергей Матвиенко и Антон Шастун спасли ситуацию, подбежав к десерту в нужный момент. 

Молодожены отрезали первый кусочек и полакомились им. К слову, вскоре в Сети появились кадры, на которых видно, что большая часть торта муляж. По всей видимости, приготовить такого гиганта – слишком сложно. Эксперты уже отмечают, что Джиган раскошелился на торжество, потратив ни один миллион рублей. 

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: кадр из трансляции VK

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