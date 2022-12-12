Оксана Самойлова в «голом» платье засветила свои прелести на свадьбе: блеснула сокровенным

А уже после бурных танцев Самойлова вышла в зал в третьем наряде, который оказался сногсшибательным. Она щегольнула в мерцающем платье из просвечивающей ткани, заставив народ ухнуть. Невеста показала идеальную фигуру.

«И это у нее четверо детей! Шок», – заявил ведущий.

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