Оксана Самойлова в «голом» платье засветила свои прелести на свадьбе: блеснула сокровенным

Джиган является одним из самых известных рэперов. Он уже 15 лет знаком и 10 лет живет в браке с Оксаной Самойловой. Эта пара регулярно путешествует. У влюбленных растут четверо детей. Но артист решил исполнить мечту своей избранницы. 12 декабря они сыграли пышную свадьбе, о которой она мечтала.
Для такого случая Оксана выбрала несколько нарядов. Для обмена клятвами она выбрала пышное платье, которое весило 15 килограммов, и фату со стразами. А вот танцевала свой первый танец невеста в атласном платье со шлейфом. Для пары выступили: Егор Крид, Тимати, Анна Седокова и HammAli & Navai.
А уже после бурных танцев Самойлова вышла в зал в третьем наряде, который оказался сногсшибательным. Она щегольнула в мерцающем платье из просвечивающей ткани, заставив народ ухнуть. Невеста показала идеальную фигуру.
«И это у нее четверо детей! Шок», – заявил ведущий.
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Даже Джиган сразу всем показал свое обручальное кольцо. Он с гордостью обнял за талию свою избранницу. А многие ахнули от ее огромного камня на заветном колечке. После этого супруги разрезали торт, который был 10-ти ярусным. Его с трудом внесли в зал. В какой-то момент десерт едва на рухнул. А завершилась свадьба танцами и песнями.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: кадр из трансляции VK