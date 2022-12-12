Теща Джигана восхитила всех: мама Самойловой с внуком на руках устроила танцы на свадьбе дочки

Оксана Самойлова с мамой

Оксана Самойлова с мамой. Фото: соцсети звезды

Оксана Самойлова и Джиган устроили свадьбу, на которой собрались их родные.

Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет. Они стали для многих примером большой и дружной семьи. Избранница подарила мужу четверых детей. И в этом году влюбленные решили сыграть свадьбу, чтобы снова обменяться клятвами. 

Примечательно, что Оксана сменила несколько нарядов. Самойлова блистала в пышном платье и в атласном наряде с разрезом. На свадьбе во всех важных моментах участвовали дети пары. Первый свадебный танец растрогал публику не менее сильно, чем тост Тимати, который поднял бокал за родителей невесты. 

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К слову, на празднике была мама Самойловой. Она отметилась в шелковом костюме холодного серебристого оттенка. Теща успела за вечер даже станцевать со своим младшим внуком Давидом. 

«Спасибо, что терпите Джигу», — сказал ей Тимати. 

А многие гости восхитились тем, как молодо выглядит мама Оксаны. Ее осыпали комплиментами. Примечательно, что Джиган своих родителей показывать не стал. Однако речь рэпера с улыбкой слушала дама в розовом костюме. Многие заподозрили, что она может быть его родственницей.

Мама Оксаны Самойловой с внуком на руках. Фото: кадр из трансляции VK

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