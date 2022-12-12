Теща Джигана восхитила всех: мама Самойловой с внуком на руках устроила танцы на свадьбе дочки

Примечательно, что Оксана сменила несколько нарядов. Самойлова блистала в пышном платье и в атласном наряде с разрезом. На свадьбе во всех важных моментах участвовали дети пары. Первый свадебный танец растрогал публику не менее сильно, чем тост Тимати, который поднял бокал за родителей невесты.

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