Виктория Боня явилась в швейцарский ресторан без нижнего белья (видео)

Модель, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня частенько эпатирует публику откровенными нарядами. На этот раз девушка решила удивить гостей и персонал одного из ресторанов швейцарского курорта Санкт-Мориц.
Зайдя в ресторан и усевшись за столиком, Виктория сняла с себя верх горнолыжного комбинезона, затем стянула свитер и осталась в телесного цвета майке. Бюстгальтера у нее под одеждой не было, и взору подписчиков предстали затвердевшие от холода соски звезды.
Судя по тому, что мерзнущие люди обычно не раздеваются в общественных местах, акция Бони явно была спланированной.
Как мы сообщали ранее, старшая сестра Виктории Бони, Ангелина, сегодня вышла замуж. Бракосочетание состоялось в России. Виктория поздравлять сестру почему-то не поехала, но адресовала ей небольшое поздравление в соцсети.
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