Пантера на шпильках: Решетова подчеркнула стройное тело юбкой с бахромой и обтягивающим боди

Модель Анастасия Решетова похвасталась преобразившейся фигурой в свежем образе с использованием замши.
Решетову часто называют Багирой, как пантеру из «Маугли». Да и сама знаменитость может сказать подобное про себя. Модные выходы Решетовой подтверждают эту теорию.
Недавно Анастасия облачилась в юбку из коричневой замши с разрезом и бахромой. Экс-телеведущая дополнила образ кофейным боди. Изделие эффектно подчеркнуло формы брюнетки.
Также Решетова надела замшевые ботфорты на шпильке, добавила круглый браслет и повесила сумку из терракотовой кожи на плечо.
Анастасия запечатлелась в дверях торгового центра. Модель продефилировала, пока ее фотографировал друг.
Анастасия Решетова в новом образе. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова завернула широкие бедра в молочное платье с разрезом.