Пантера на шпильках: Решетова подчеркнула стройное тело юбкой с бахромой и обтягивающим боди

Модель Анастасия Решетова похвасталась преобразившейся фигурой в свежем образе с использованием замши.

Решетову часто называют Багирой, как пантеру из «Маугли». Да и сама знаменитость может сказать подобное про себя. Модные выходы Решетовой подтверждают эту теорию.

Недавно Анастасия облачилась в юбку из коричневой замши с разрезом и бахромой. Экс-телеведущая дополнила образ кофейным боди. Изделие эффектно подчеркнуло формы брюнетки.

Также Решетова надела замшевые ботфорты на шпильке, добавила круглый браслет и повесила сумку из терракотовой кожи на плечо.