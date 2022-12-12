Пантера на шпильках: Решетова подчеркнула стройное тело юбкой с бахромой и обтягивающим боди

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати показала образ в шоколадных оттенках.

Модель Анастасия Решетова похвасталась преобразившейся фигурой в свежем образе с использованием замши.

Решетову часто называют Багирой, как пантеру из «Маугли». Да и сама знаменитость может сказать подобное про себя. Модные выходы Решетовой подтверждают эту теорию.

Недавно Анастасия облачилась в юбку из коричневой замши с разрезом и бахромой. Экс-телеведущая дополнила образ кофейным боди. Изделие эффектно подчеркнуло формы брюнетки.

Также Решетова надела замшевые ботфорты на шпильке, добавила круглый браслет и повесила сумку из терракотовой кожи на плечо. 

Анастасия запечатлелась в дверях торгового центра. Модель продефилировала, пока ее фотографировал друг.

Анастасия Решетова в новом образе. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Анастасия Решетова завернула широкие бедра в молочное платье с разрезом.

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