«Дети парили в воздухе»: Самойлова в силуэтном платье станцевала первый свадебный танец с Джиганом

Джиган решил исполнить мечту своей жены Оксаны Самойловой. Спустя 10 лет они решили устроить настоящую свадьбу, о которой так мечтала избранница рэпера. 12 декабря они закатили грандиозный праздник. На нем появились и их четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид. На церемонии собрались сотни гостей.
Для свадьбы Оксана приготовила несколько образов. Она в пышном платье со шлейфом и сверкающей фате обменялась клятвами с избранником. Потом невеста переоделась в атласное платье и насладилась не только банкетом, но и выступлением Егор Крида.
А еще одним трогательным моментом стал первый свадебный танец. Самойлова отстегнула шлейф и наряд стал силуэтным. Они стали танцевать, а на их фоне танцоры раскачивали светящуюся луну, на которой сидела их средняя дочка. Еще одна наследница на качелях парила в воздухе . Сын также принял участие в танце, помахав родителями.
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Публика была заворожена целым представлением. Актеры также вынесли светящиеся деревья. Влюбленные кружились под живую музыку, которую исполняли приглашенные музыканты. После танца дети подбежали к родителям. Они все обнялись. Не обошлось без тоста, который произнес Тимати. Он уделил внимание родителям пары и супруге рэпера, которая хранит семейный очаг 10 лет.
«Я поражен! Дети парили в воздухе», – восхитился ведущий Сергей Матвиенко.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: кадр из трансляции VK