«Дети парили в воздухе»: Самойлова в силуэтном платье станцевала первый свадебный танец с Джиганом

Для свадьбы Оксана приготовила несколько образов. Она в пышном платье со шлейфом и сверкающей фате обменялась клятвами с избранником. Потом невеста переоделась в атласное платье и насладилась не только банкетом, но и выступлением Егор Крида.

А еще одним трогательным моментом стал первый свадебный танец. Самойлова отстегнула шлейф и наряд стал силуэтным. Они стали танцевать, а на их фоне танцоры раскачивали светящуюся луну, на которой сидела их средняя дочка. Еще одна наследница на качелях парила в воздухе . Сын также принял участие в танце, помахав родителями.

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