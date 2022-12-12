«Ножки просто прелесть!»: Мария Кожевникова приоткрыла постройневшее тело в актуальном наряде

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: соцсети 

Актриса выбрала платье по фигуре и подчеркнула прелести эффектным декольте.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Мария Кожевникова опубликовала в личном микроблоге кадры в соблазнительном образе.

Кожевникова продемонстрировала новое платье изумрудного оттенка. Мелкие цветочки украсили откровенный наряд актрисы. Блондинка не стала заморачиваться с волосами и просто убрала их в пучок. Получилась прическа с эффектом челки.

Мария отдала предпочтение платью с принтом «мильфлер», завышенной талией и рукавами-фонариками. Наряд с запахом позволил Кожевниковой похвастаться бесконечными ногами.

Мария Кожевникова в платье. Фото: соцсети 

Кожевникова закинула одну ногу на другую, обнажив сочные бедра. На Марии были золотистые туфли на высокой шпильке. 

Поклонники артистки восхитились красотой Марии:

«Какое декольте! Смотрел бы вечно», «Ножки просто прелесть!», «Какая вы красивая, Машенька», «Прелестное платье, вам очень идет», «Вы такая стройная».

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