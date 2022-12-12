«Ножки просто прелесть!»: Мария Кожевникова приоткрыла постройневшее тело в актуальном наряде

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Мария Кожевникова опубликовала в личном микроблоге кадры в соблазнительном образе.

Кожевникова продемонстрировала новое платье изумрудного оттенка. Мелкие цветочки украсили откровенный наряд актрисы. Блондинка не стала заморачиваться с волосами и просто убрала их в пучок. Получилась прическа с эффектом челки.

Мария отдала предпочтение платью с принтом «мильфлер», завышенной талией и рукавами-фонариками. Наряд с запахом позволил Кожевниковой похвастаться бесконечными ногами.