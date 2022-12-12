«Дресс-код — rose antique»: Рудковская в платье макси появилась на свадьбе Джигана и Самойловой

Примечательно, что Рудковская не смогла пропустить свадьбу Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер закатил роскошный банкет в Москве 12 декабря. На мероприятии собралось множество гостей. Рудковская предстала на торжестве в пышном платье макси припыленного розового цвета с рукавами-фонариками. Она была с моделью Еленой Перминовой, которая тоже пришла в розовом.

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