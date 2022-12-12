«Дресс-код — rose antique»: Рудковская в платье макси появилась на свадьбе Джигана и Самойловой

Яна Рудковская является одной из самых известных персон в России. Она продюсер Димы Билана и других артистов. Яна также поддерживает мужа Евгения Плющенко. Она частая гостья на вечеринках, модных показах и светских ужинах. Несмотря на то что у нее подрастают сыновья, звезда регулярно выходит в свет.
Примечательно, что Рудковская не смогла пропустить свадьбу Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер закатил роскошный банкет в Москве 12 декабря. На мероприятии собралось множество гостей. Рудковская предстала на торжестве в пышном платье макси припыленного розового цвета с рукавами-фонариками. Она была с моделью Еленой Перминовой, которая тоже пришла в розовом.
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«Дресс-код — rose antique», — отметила Яна.
Яна заявила, что Оксана «мудрая девочка». Она напомнила, что помогла паре пережить кризис в отношениях. По словам светской львицы, именно она приложила руку, чтобы Джиган не позволил жене с ним развестись.
«Я выступила в роли такой крестной феи этой истории», — заявила Рудковская.
Яна Рудковская и Сергей Матвиенко. Фото: кадр из трансляции VK