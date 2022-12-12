«Мы смеемся»: Гарик Мартиросян рассказал о смысле пародии на «Иронию судьбы»

Шоумен Гарик Мартиросян, как и некоторые его коллеги, принял участие в съемках кинокартины «СамоИрония судьбы». Знаменитость ответил, почему фильм нельзя назвать ремейком.
Россияне привыкли в новогодние праздники смотреть «Иронию судьбы». Однако из года в год наблюдать один и тот же фильм Эльдара Рязанова надоедает даже преданным поклонникам режиссера. Поэтому в предстоящие январские каникулы зрителей будет ждать пародия на легендарную картину.
Один из актеров новой комедии объяснил смысл пародии.
«Дело в том, что в нашем названии главное слово это «самоирония», отдельно существующее в русском языке. Мы именно этим и хотели подчеркнуть наше отношение: мы смеемся над собой, пародируем звезд ТНТ», — поделился Гарик Мартиросян с peopletalk.ru.
Напомним, ранее певица Анна Asti показала свой образ для съемок «СамоИронии судьбы».