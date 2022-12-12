У завравшегося солиста Little Big Прусикина нашли Porsche Cayenne и дом на Рублевке

Солист группы Little Big Илья Прусикин, похоже, заврался окончательно. Недавно музыкант говорил в интервью, что он находится в США на грани выживания. Мол, концертов стало мало, и зарабатывают они с Софьей Таюрской исключительно на еду.

Однако Mash сообщает, что у Присыкина по-прежнему во владении находится дом на Рублевке, стоимостью 80 миллионов рублей. Также музыкант ездит на элитной машине Porsche Cayenne, которая стоит от 15 миллионов.

Все это Прусикин, например, может продать и заплатить бывшей жене алименты. Но пока он продолжает врать о бедности.

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