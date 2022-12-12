Переборщила с фильтрами: оранжевая Лопырева засветила «ложбинку греха»

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети

Дубайская модель опубликовала видео, снятое в автомобиле с красным кожаным салоном.

В адрес российской модели, телеведущей и посла ФИФА Виктории Лопыревой в последнее время часто сыпятся упреки в чрезмерном увлечении фильтрами, которые она использует при публикации фотографий и видео в социальной сети.

В понедельник, 12 декабря, она вновь поделилась на своей странице видео, на котором предстала перед зрителями в странном образе - с неествественно гладким лицом и кожей оранжевого оттенка.

Видео звезда снимала в салоне автомобиля с красными кожаными креслами. Она сидела в машине в расстегнутой черной куртке и майке с вырезом в центре груди, демонстрирующим «ложбинку греха» Виктории.

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Виктория шокировала оранжевым цветом лица. Фото: соцсети

По мнению подписчиков, Лопырева прекрасно могла бы обойтись без модных фильтров, ведь в свои 39 лет она все еще может похвастаться естественной красотой. Родив сына четыре года назад, она быстро восстановила фигуру и вернулась к работе моделью.

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