Переборщила с фильтрами: оранжевая Лопырева засветила «ложбинку греха»

В адрес российской модели, телеведущей и посла ФИФА Виктории Лопыревой в последнее время часто сыпятся упреки в чрезмерном увлечении фильтрами, которые она использует при публикации фотографий и видео в социальной сети.

В понедельник, 12 декабря, она вновь поделилась на своей странице видео, на котором предстала перед зрителями в странном образе - с неествественно гладким лицом и кожей оранжевого оттенка.

Видео звезда снимала в салоне автомобиля с красными кожаными креслами. Она сидела в машине в расстегнутой черной куртке и майке с вырезом в центре груди, демонстрирующим «ложбинку греха» Виктории.

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