«Будет удар»: Карл III отомстит Меган и Гарри за скандальный фильм

В королевском окружении уверены, что Карл III в ближайшее время обязательно отреагирует на скандальный фильм «Гарри и Меган», который дискредитирует британскую монархию. По мнению экспертов, удар будет радикальным.

«Король оборвет все контакты с Сассекскими, не получат Меган и Гарри и приглашения на коронацию Карла III. Это будет удар радикальный», — считает королевский эксперт Ричард Фитцуильямс.

При этом эксперт уверен, что в суд Карл III подавать не будет. Иначе эта история превратится в «цирк для СМИ».

Пока же во дворце хранят молчание. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано заявление.

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