Дочки в белых платьях, а сын вынес кольца: Самойлова и Джиган привели на свою свадьбу детей

Джиган и Оксана Самойлова уже давно стали одной из самых известных пар в России. Они не только зарабатывают деньги, но и несколько раз в год ездят на море. У супругов уже есть четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид. Примечательно, что спустя 10 лет они снова решили устроить свадьбу. 12 декабря влюбленные закатили роскошный праздник.
Если раньше у Оксаны была скромная роспись, то теперь она устроила целое представление из церемонии обмена клятвами. Она в пышном платье со шлейфом и фате вышла к гостям. Дочки в белых платьях рассыпали перед ее ногами лепестки роз. Они были одеты в атласные наряды.
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На этот раз всех растрогал сын молодоженов. Давид принес родителям кольца. Маленький джентльмен был в костюме с бабочкой. А для самой церемонии пара забралась на подиум. Дети произносили клятвы, а им оставалось отвечать «да». Едва ли кто-то в зале смог сдержать слезы, наблюдая за этим моментом.
Оксана Самойлова и Джиган с сыном. Фото: кадр из трансляции VK