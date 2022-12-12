Дочки в белых платьях, а сын вынес кольца: Самойлова и Джиган привели на свою свадьбу детей

Если раньше у Оксаны была скромная роспись, то теперь она устроила целое представление из церемонии обмена клятвами. Она в пышном платье со шлейфом и фате вышла к гостям. Дочки в белых платьях рассыпали перед ее ногами лепестки роз. Они были одеты в атласные наряды.

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