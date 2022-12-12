«Юбку потеряла?»: Кети Топурия в жакете цвета Барби засветила «межножье», оголив прелести

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что ей удалось попасть в группу «А’Студио» больше 15 лет назад. Артистка смогла завоевать любовь публики не только благодаря своему голосу, но и чувству стиля. Она является мамой двоих детей, но ей удалось сохранить стройную фигуру.
В последнее время Кети зачастую демонстрирует достоинства фигуры. Она выбирает яркие наряды. Примечательно, что на этот раз певица запечатлелась в платье-жакете с перьями. Она позировала без брюк. Топурия не стала прятать «межножье». Она приняла смелую позу, не скрывая изящные бедра от камеры.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены тем, как смело оделась Кети. Многие отметили, что она обладает не только обаянием, но и красотой. «Ого, какая вы роскошная», «Юбку потеряла?», «Нереальный лук», «А вам к лицу розовый», «Вот это ножки», «Опасный наряд», «Хорошенькая такая», «Ой, как это интригующе», — стали писать подписчики.