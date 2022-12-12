Кети Топурия в жакете цвета Барби засветила сногсшибательную фигуру

В последнее время Кети зачастую демонстрирует достоинства фигуры. Она выбирает яркие наряды. Примечательно, что на этот раз певица запечатлелась в платье-жакете с перьями.

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