Как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует: совет от Ольги Орловой

Когда ребенок дорастает до определенного возраста, перед его родителями зачастую встают непростые задачи. Например, им нужно в простой и не слишком шокирующей форме рассказать любопытному чаду, откуда появляются дети и как они туда попадают. И сознаться в том, что подарки на Новый год все эти годы покупали мама с папой, а вовсе не Дед Мороз.
Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками идеей по поводу того, как помочь ребенку самостоятельно понять всю правду о Деде Морозе.
«Мне тоже было лет 10, когда Дед Мороз принес мне под елку шерстяные коричневые рейтузы. Вот тогда-то я и осознала с глубочайшим разочарованием, что его не существует!» — рассказала Ольга.
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По ее словам, родители могут проигнорировать новогодний «заказ» отпрыска и купить ему на Новый год что-то другое.
«Думаю, вера в него закончится, когда подарки в письме не будет соответствовать подаркам под елкой», — считает телеведущая.