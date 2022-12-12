Как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует: совет от Ольги Орловой

Когда ребенок дорастает до определенного возраста, перед его родителями зачастую встают непростые задачи. Например, им нужно в простой и не слишком шокирующей форме рассказать любопытному чаду, откуда появляются дети и как они туда попадают. И сознаться в том, что подарки на Новый год все эти годы покупали мама с папой, а вовсе не Дед Мороз.

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками идеей по поводу того, как помочь ребенку самостоятельно понять всю правду о Деде Морозе.

«Мне тоже было лет 10, когда Дед Мороз принес мне под елку шерстяные коричневые рейтузы. Вот тогда-то я и осознала с глубочайшим разочарованием, что его не существует!» — рассказала Ольга.

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