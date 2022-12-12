В зале с миллионами цветов: Самойлова в пышном платье со шлейфом и сверкающей фате вышла к гостям

Джиган уже давно стал популярным рэпером. При этом рядом с ним всегда была Оксана Самойлова, которая подарила ему троих дочерей и сына Давида. Пара однажды расписалась, но свадьбу так и не сыграла. Спустя 10 лет совместной жизни они решили исправить это.

12 декабря супруги организовали пышное торжество. В просторном светлом зале поставили стеклянные столы и украсили бесчисленным количеством пионовидных роз. Была сделана фотозона с розовой лестницей и стразами. Самойлова появилась в зале, устроив фотосессию, перед встречей с гостями.

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