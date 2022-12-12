В зале с миллионами цветов: Самойлова в пышном платье со шлейфом и сверкающей фате вышла к гостям

Джиган уже давно стал популярным рэпером. При этом рядом с ним всегда была Оксана Самойлова, которая подарила ему троих дочерей и сына Давида. Пара однажды расписалась, но свадьбу так и не сыграла. Спустя 10 лет совместной жизни они решили исправить это.
12 декабря супруги организовали пышное торжество. В просторном светлом зале поставили стеклянные столы и украсили бесчисленным количеством пионовидных роз. Была сделана фотозона с розовой лестницей и стразами. Самойлова появилась в зале, устроив фотосессию, перед встречей с гостями.
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Оксана Самойлова. Фото: трансляция VK
Для свадьбы Оксана приготовила четыре образа. Сначала она решила всех сразить, облачившись в пышное платье со шлейфом, расшитое камнями. Лук дополняла длинная сверкающая фата. Наряд весом в 15 кг ей помогали нести помощники, держа шлейф. Самойлова призналась, что с детства мечтала о таком наряде.
На столах официанты расставили блюда и зажгли свечи. За считаные минуты все было готово к началу торжества. Среди гостей отметились Тимати с возлюбленной Валей Ивановой и Егор Крид.
Оксана Самойлова. Фото: кадр из трансляции VK