«Дедушки не видели внучек очень давно»: Бородина не общается с родителями Будагова и Омарова после развода

Примечательно, что Бородина поддерживает общение с первым мужем. А вот с Курбаном она оборвала все связи. Ему приходится звонить няне, чтобы договорить о встрече с наследницей. Однако телеведущая заверяет, что бизнесмен не стремится видеть Теону.

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А на этот раз Ксения ответила на вопросы фанатов. Она призналась, что с бывшей свекровью не общается, ни с первой, ни со второй.