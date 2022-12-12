«Дедушки не видели внучек очень давно»: Бородина не общается с родителями Будагова и Омарова после развода

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Ксения растит дочку Марусю от первого брака с Юрием Будаговым, а также дочку Теону от второго мужа Курбана Омарова. После развода она не думает спешно снова играть свадьбу. Пока звезда предпочитает
Примечательно, что Бородина поддерживает общение с первым мужем. А вот с Курбаном она оборвала все связи. Ему приходится звонить няне, чтобы договорить о встрече с наследницей. Однако телеведущая заверяет, что бизнесмен не стремится видеть Теону.
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А на этот раз Ксения ответила на вопросы фанатов. Она призналась, что с бывшей свекровью не общается, ни с первой, ни со второй.
«Не общаюсь. Моей инициативы в этом общении нет. С детьми они сами особо не общаются. Я никому не запрещаю и не запрещала общаться с детьми. Но и названивать, пообщайтесь с моими детьми, тоже никогда не буду. Дедушки не видели внучек очень давно! Дети не спрашивают про этих бабушек и дедушек, знают, что они где-то есть», – пояснила телеведущая.
Ксения Бородина о бывших родственниках. Фото: соцсети звезды