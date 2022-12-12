Никита Пресняков поразил поклонников блестящим исполнением Bohemian Rhapsody группы Queen (видео)

31-летний актер, певец и музыкант Никита Пресняков, покинувший Россию на третий день после объявления частичной мобилизации, за границей активно занимается творчеством. Он записывает песни вместе со своей группой Multiverse, основанной в 2015 году, а также перепевает самые крутые рок-хиты.

Фанаты внука Аллы Пугачевой уже слышали легендарную «Smells Like Teen Spirit» в его исполнении, а 12 декабря молодой артист опубликовал на своей странице в соцсети еще один кавер - «Bohemian Rhapsody» группы Queen.

«Это не просто песня для меня, это песня, которая научила меня всему, с 7-го класса я и мой друг мы стали ходить в караоке. Не клубы, не бары, нашим любимым времяпрепровождением было всегда караоке, для нас это было как репетиционная база и целью было освоить эту песню. Естественно, первое время это не получалось, но это была наша цель и мы шли к ней!» - написал музыкант.

По его словам, в итоге он с товарищем выучили эту песню настолько хорошо, что их можно было разбудить среди ночи и они исполнили бы ее идеально. Именно «Bohemian Rhapsody» научила его вокалу, признался Никита.

Слушатели отмечают, что голос у парня действительно хорош и в этом плане природа наделила его не меньшими талантами, чем отца и бабушку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»