Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Конституции

Наша страна 12 декабря отмечает один из важных государственных праздников — День Конституции Российской Федерации. С этим праздником своих поклонников и всех соотечественников поздравила певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова.

«Друзья, сегодня поздравляю вас с праздником! С днем Конституции нашей страны. Это основной закон для всех, самый нужный и самый важный. Потому что каждый человек заслуживает того, чтобы у него была возможность защитить свои права, жить в мире, согласии, справедливости. С праздником!» — написала артистка.

Напомним, что Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 1994 году указом президента этот день был объявлен государственным праздником.