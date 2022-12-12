Старшая сестра Виктории Бони вышла замуж, но звезда «Дома-2» решила не присутствовать на церемонии

В семье бывшей участницы телепроекта «Дома-2» Виктории Бони 12 декабря случилось важное событие — ее старшая сестра Ангелина вышла замуж. Пышную свадьбу молодожены устраивать не стали, а просто расписались и отпраздновали это событие в семейном кругу.
Виктория на бракосочетание сестры не поехала, она предпочла этой поездке отдых на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Но все же разместила на своей странице в соцсети маленькое скромное поздравление.
Многим подписчикам Бони это кажется странным. Дело в том, что именно страшая сестра случайно дала Виктории путевку в мир шоу-бизнеса. Это Ангелина, а не ее младшая сестра, в свое время решила участвовать в проекте «Дом-2» и отправила заявку. Положительный ответ девушке пришел лишь через год, когда она уже была беременна. Вместо нее на «телестройку» отправили Вику.
Чем это закончилось — знают все. Виктория добилась на проекте большого успеха, стала известна всей стране, начала хорошо зарабатывать, охомутала ирландского миллионера Алекса Смерфита, родила от него дочь и осела в Монако.
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Боня поздравила сестру с замужеством. Фото: соцсети
У самой Ангелины стать звездой не получилось. Родив двоих детей, женщина попрощалась со стройной фигурой и былой красотой. СМИ сообщали, что Ангелина злоупотребляет спиртным и в 2016 году из-за этого пропала куда-то на целый месяц. Все сбились с ног, разыскивая ее, мама с сестрой были в отчаянии. Но оказалось, что старшая сестра просто загуляла.
Поклонники Виктории надеются, что теперь, найдя свою вторую половинку, Ангелина сможет наладить свою жизнь.