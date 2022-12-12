Старшая сестра Виктории Бони вышла замуж, но звезда «Дома-2» решила не присутствовать на церемонии

В семье бывшей участницы телепроекта «Дома-2» Виктории Бони 12 декабря случилось важное событие — ее старшая сестра Ангелина вышла замуж. Пышную свадьбу молодожены устраивать не стали, а просто расписались и отпраздновали это событие в семейном кругу.

Виктория на бракосочетание сестры не поехала, она предпочла этой поездке отдых на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Но все же разместила на своей странице в соцсети маленькое скромное поздравление.

Многим подписчикам Бони это кажется странным. Дело в том, что именно страшая сестра случайно дала Виктории путевку в мир шоу-бизнеса. Это Ангелина, а не ее младшая сестра, в свое время решила участвовать в проекте «Дом-2» и отправила заявку. Положительный ответ девушке пришел лишь через год, когда она уже была беременна. Вместо нее на «телестройку» отправили Вику.

Чем это закончилось — знают все. Виктория добилась на проекте большого успеха, стала известна всей стране, начала хорошо зарабатывать, охомутала ирландского миллионера Алекса Смерфита, родила от него дочь и осела в Монако.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».