Мария Захарова жестко прошлась по Лайме Вайкуле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Лаймы Вайкуле, которая не упускает ни одной возможности, чтобы не раскритиковать нашу страну. Дипломат отметила, что несерьезно относится к ее высказываниям.

«Все-таки Лайма Вайкуле не является государственным деятелем, она — человек, претендующий на общественную роль, потому что постоянно высказывается на политические темы. Она все время говорит «мы», имея в виду массы», - заявила она.

Захарова также напомнила, что Вайкуле восемь лет не обращала внимания на страдания жителей Донбасса.

«Они приезжали делать свои дела сюда. Отворачивались, потому что им было неприятно. Очень удобно, когда совесть ничем не тревожится», — добавила представитель МИД РФ.

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