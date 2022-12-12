Заобнимали кроху-сына: Костенко и Тарасов с детьми предстали в одинаковых нарядах у нарядной елки

Но вот уже несколько лет Костенко состоит в браке с футболистом. Она подарила ему дочек Милану и Еву, а также сына Алексея. Пара лишь недавно отпраздновала первый день рождения младшего наследника. Несмотря на то, что Тарасова часто подозревают в изменах, он демонстрирует семейную идиллию.

На этот раз пара облачилась с детьми в одинаковые пижамы. Они позировали в особняке у нарядной елки.

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