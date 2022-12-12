Заобнимали кроху-сына: Костенко и Тарасов с детьми предстали в одинаковых нарядах у нарядной елки

Анастасия Костенко уже давно стала женой футболиста Дмитрия Тарасова. Ей пришлось приложить много сил, чтобы справиться с критикой. Многие называли ее разлучницей, так как спортсмен развелся с Ольгой Бузовой, когда начал с ней строить отношений. Позже телеведущая призналась, что причиной размолвки стала измена мужа.
Но вот уже несколько лет Костенко состоит в браке с футболистом. Она подарила ему дочек Милану и Еву, а также сына Алексея. Пара лишь недавно отпраздновала первый день рождения младшего наследника. Несмотря на то, что Тарасова часто подозревают в изменах, он демонстрирует семейную идиллию.
На этот раз пара облачилась с детьми в одинаковые пижамы. Они позировали в особняке у нарядной елки.
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Поклонники восхитились тем, какие трогательные кадры сделали супруги. Многие отметили, что их дети подросли. Однако некоторые посчитали, что Костенко решила повторить кадры за Оксаной Самойловой.
«Какие вы красивые», «Вам не надоело все за Самойловой повторять?», «Как сын подрос», «Очень милые кадры», — стали писать пользователи Сети.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми. Фото: соцсети звезды