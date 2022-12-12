В МИД РФ ответили Алле Пугачевой, назвавшей людей «тварями»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные слова Аллы Пугачевой. Примадонна на прошлой неделе написала в соцсетях, что против нее организована травля и назвала людей «тварями».

«Вот недавно Пугачева заявила, что против нее идет заказная кампания, а конец ее цитаты был вроде как из Евангелия: «Прости, Господи, ибо не ведают, что творят». Вы не поверите, но есть маленький нюанс.

В середину фразы она вставила проклятие, начала обзывать людей. И смысл изменился на противоположный. Фраза получилась про другое — про ненависть и гордыню», — заявила Захарова в интервью «Эмпатии Манучи» на YouTube.

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