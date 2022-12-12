Бедрос Киркоров рассказал, что с ним случилось на самом деле

Состояние 90-летнего Бедроса Киркорова в последние дни обсуждалось в СМИ, причем информация публиковалась противоречивая. Сейчас артист уже вышел из больницы и сам рассказал, что с ним было:

«Я находился в больнице два дня. Дело в том, что мне делали блокаду на ноге, и получилось не очень удачно, появилась очень сильная боль, поэтому поехал в больницу. Но сейчас я уже дома».

Слухи о том, что у Киркорова-старшего обнаружили пневмонию, не соответствуют истине: на самом деле, врачей ввели в заблуждение отложения кальция, выявленные на снимках. Артист добавил, что, поскольку он сейчас живет в доме сына, у них часто бывают гости:

«У Филиппа всегда гостей полно. Так что они — не мои гости, но становятся и моими гостями тоже».

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Рассказал Бедрос Киркоров и о своих новогодних планах.