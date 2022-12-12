У отца на руках просидел весь мамин спектакль! Арзамасова впервые привела сынишку Левушку к себе в театр

Лиза Арзамасова привела сынишку Левушку на премьеру спектакля «Золушка». Актриса из ситкома «Папины дочки» посетовала на то, что ей не удалось сделать лучший портрет мальчугана, уж слишком много интересного было вокруг: и на сцене, и в зале, и в фойе театра.

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