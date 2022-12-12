У отца на руках просидел весь мамин спектакль! Арзамасова первые привела сынишку Левушку к себе в театр

Лиза Арзамасова привела сынишку Левушку на премьеру спектакля «Золушка». Актриса из ситкома «Папины дочки» посетовала на то, что ей не удалось сделать лучший портрет мальчугана, уж слишком много интересного была вокруг: и на сцене, и зале, и в фойе театра.
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«Папины представления Левушка уже видел, а на мамин спектакль пришел впервые! Я была счастлива! По этому поводу отвечаю на вопрос «для какого возраста спектакль». В программке написано 5+, но это всегда очень индивидуально. Вы лучше знаете своего малыша: что может удержать его внимание, а что наоборот - утомит.
В «Золушке» на сцене происходит много ярких событий. Левушка на руках у папы стойко продержался. Ну и два антракта специально для деток, чтобы все-все успеть и немножко отдохнуть. И акты недолгие, но яркие и динамичные. А я теперь уже на полном основании могу поздравить сын с его первым походом в театр!» - отметила Лиза.
Сын Лизы Арзамасовой - Левушка. Фото: личный архив
На театральном представлении с участием своей звездной мамы Левушка появился в лимонном свитере поверх белой сорочки, брючках, лакированных ботиночках и при бабочке - ну чем не джентельмен.