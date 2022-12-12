Пугачева не стала помогать бывшей домработнице оплатить операцию

Однако заняться здоровьем Людмиле необходимо всерьез. Операция, без которой, судя по всему, не обойтись, стоит полмиллиона рублей. Людмила не располагает такими средствами. Недавно о проблеме Люси (так ее всегда называли и Пугачева, и Киркоров) стало известно на всю страну: она сама ее озвучила. Но никаких откликов от бывших работодателей не поступило.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».