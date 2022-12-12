Пугачева не стала помогать бывшей домработнице оплатить операцию

Домработница Аллы Пугачевой – Людмила Дороднова – нуждается в срочной дорогостоящей операции, без которой она может стать инвалидом. Женщина призналась:
«У меня эта катавасия с ногой идет уже 15 лет, не меньше. За это время разное было: и болело, и не болело… Я сделала недавно какие-то два или три укола, вроде немного полегче стало».
Однако заняться здоровьем Людмиле необходимо всерьез. Операция, без которой, судя по всему, не обойтись, стоит полмиллиона рублей. Людмила не располагает такими средствами. Недавно о проблеме Люси (так ее всегда называли и Пугачева, и Киркоров) стало известно на всю страну: она сама ее озвучила. Но никаких откликов от бывших работодателей не поступило.
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«Они мне не звонили, а зачем они будут звонить? Во-первых, Филипп, например, об этом не знает. Я никогда ему не говорила», - цитирует слова Дородновой издание «МК».