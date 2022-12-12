«Лохмотья сухие на кончиках!»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние волос, сняв парик у бассейна

Алла Пугачева в Израиле заметно помолодела. На лице - мизер морщин, жена шоумена Максима Галкин* так и светится на отдыхе, позируя с дочкой Лизой. В кадре Примадонна предстала в эффектных шортах из ЭКОкожи, дополнив аутфит блузой с открытой линией плеч. Изюминкой образа певицы стали сапожки-чулки, которые плавно облегчали голенище.
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Многие поклонники по-достоинству оценили лук Примадонны, сделав артистка комплимент за смелость и маложавость. Однако нашлись те, кто обратил внимание на прическу Аллы Борисовны с посеченными прядками, которые жена юмориста наспех причесала.
Алла Пугачева без парика с дочкой Лизой позировала у бассейна. Фото: личный архив
«Начнешь чесать, поди, отвалятся!», «Зато челка какая густая! Шиньон?», «Куцые прядки, посеченные кончики», «Отстричь увядшие водоросли», «Кончики волос как пушок», «Там прям паутинка», «Мохнатые кончики пушатся», «Лохмотья сухие на кончиках!» - пишут фоловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.