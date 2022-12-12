«Лохмотья сухие на кончиках!»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние волос, сняв парик у бассейна

Алла Пугачева в Израиле заметно помолодела. На лице - мизер морщин, жена шоумена Максима Галкин* так и светится на отдыхе, позируя с дочкой Лизой. В кадре Примадонна предстала в эффектных шортах из ЭКОкожи, дополнив аутфит блузой с открытой линией плеч. Изюминкой образа певицы стали сапожки-чулки, которые плавно облегчали голенище.

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Многие поклонники по-достоинству оценили лук Примадонны, сделав артистка комплимент за смелость и маложавость. Однако нашлись те, кто обратил внимание на прическу Аллы Борисовны с посеченными прядками, которые жена юмориста наспех причесала.