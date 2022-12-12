Дочь Михаила Гуцериева официально разошлась с Ингором Патиевым

В прошлом декабре публика поражалась блеску и роскоши бракосочетания дочери Михаила Гуцериева и ее избранника Ингора Патиева. Свадьбу праздновали в легендарном банкетном зале Safisa в Москве.

Для гостей выступали звезды первой величины Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Стас Михайлов, Zivert и другие знаменитости. Свадьба сразу вошла в топ самых ярких и дорогих событий года.

Напомним, Софья Гуцериева является генеральным директором торгового комплекса «Петровский пассаж», который входит в состав бизнес-империи ее отца — предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева.