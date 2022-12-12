«Златовласка! Носик-пуговкой, глаза бездонные озера»: как сейчас выглядит Лиза Галкина в Израиле - новое фото

Алла Пугачева вместе с детьми обосновалась за границей. Пока не известно, учатся ли двойняшки Гарри и Лиза дистанционно, или их все же пристроили в израильскую школу. На эту тему артистка не распространяется. При этом ходили слухи, что певица забрала документы детей их элитной подмосковной гимназии, где они проучились в первом классе. Больше четырех месяцев Примадонна не показывала детей, многие успели соскучиться по двойняшкам.

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Зато шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим фото, показав, как сейчас выглядит его 9-летняя дочка Лиза. Сестренка Гарри заметно подросла в Израиле. Похоже, что местная теплая погода пошла ей только на пользу.