«Златовласка! Носик-пуговкой, глаза бездонные озера»: как сейчас выглядит Лиза Галкина в Израиле - новое фото

Алла Пугачева вместе с детьми обосновалась за границей. Пока не известно, учатся ли двойняшки Гарри и Лиза дистанционно, или их все же пристроили в израильскую школу. На эту тему артистка не распространяется. При этом ходили слухи, что певица забрала документы детей их элитной подмосковной гимназии, где они проучились в первом классе. Больше четырех месяцев Примадонна не показывала детей, многие успели соскучиться по двойняшкам.
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Зато шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим фото, показав, как сейчас выглядит его 9-летняя дочка Лиза. Сестренка Гарри заметно подросла в Израиле. Похоже, что местная теплая погода пошла ей только на пользу.
Лиза Галкина вот-вот обгонит маму Аллу по росту. Фото: личный архив
«Златовсласка! Носик-пуговкой, глаза бездонные озера», «Ну что за милашка!», «Такие хорошенькие», «Моднючая! Юбочка гимназистки, в школу-таки пристроили?», «Оттенок волос все тот же! Еще светлее стал», «Ангелочек! Такая прям сюсечка!! Затискать бы», «Аллуся принарядила свою модняшку», «Классные», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.