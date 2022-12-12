«Коленки молодые, без складок!»: 73-летняя Пугачева в шортах показала реальный вид упругих ног до бедер

Алла Пугачева не стесняется показываться на публике в мини. Так, в Израиле жена шоумена Максима Галкина* козырнула в кожаных шортиках, показав реальный вид своих упругих ног до бедер.
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Примадонна позировала с дочкой Лизой, приобняв малютку за плечики. Выглядела артистка весьма и весьма эффектно. К шортикам из зкокожи певица примерила блузу с открытыми плечами, показав молодую шею и ухоженную зону декольте.
Алла Пугачева в мини-шортах покрасовалась в саду с дочкой Лизой. Фото: личный архив
«Коленки молодые, без складок!», «Хороша Аллуся», «Вид шикарный!», «На чиле, на расслабоне!», «Помпезная мадам», «Все молодеет и молодеет», «Словно статуэтка, стройная! Грациозная», «Вау, молодая», — написали фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.