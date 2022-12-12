Трусишки подобрала по-быстрому: Севастьянова оконфузилась с бельем на публике (фото)

Судя по всему, звезда не успела обновить свой гардероб после изменения размеров. И на пляже она появилась в купальнике, который постоянно сваливался с нее.

В Сети сейчас бурно обсуждаются снимок, на котором Севастьянова держит свои маленькие трусики за тесемки, бельишко явно хочет свалиться с нее в этот момент. Еще момент — и оказии было не миновать!