«Чай» снова «вдвоем»: Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о воссоединении

Денис Клявер и Стас Костюшкин.

Денис Клявер и Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press

Группа «Земляне» стала площадкой для объявления новости.

11 декабря в «ВТБ Арена» при поддержке «Русского Радио» состоялся большой Рождественский концерт, на котором группа «Земляне» выступила хэдлайнером вечера. Ощущение мира артисты постарались подарить своим зрителям.

Группа "Земляне". Фото: пресс-служба

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«Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой. Как говорится, нам песня строить и жить помогает – и нам сегодня было очень важно, чтобы каждый зритель вышел из зала с желанием жить и свершать!»  – подчеркнули солисты группы «Земляне».

Символом своеобразного примирения стало и объявление о воссоединении Дениса Клявера и Стаса Костюшкина. Артисты решили порадовать народ «Чаем вдвоем», благодаря которому мир узнал в свое время о них.

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