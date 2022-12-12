«Чай» снова «вдвоем»: Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о воссоединении

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«Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой. Как говорится, нам песня строить и жить помогает – и нам сегодня было очень важно, чтобы каждый зритель вышел из зала с желанием жить и свершать!» – подчеркнули солисты группы «Земляне».