Утерла нос Бузовой: Загитова устроила стрип-танцы, изгаляясь в туфлях стриптизерши на полу

Алина Загитова дала фору Ольге Бузовой и Светлане Ходченковой, которые любят поражать умы своими танцами на пилоне.

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Оказывается, 20-летняя фигуристка увлеклась стрип-пластикой и теперь предъявила миру свое умение. Олимпийская чемпионка выставила в Сеть неоднозначное видео, на котором она извивается словно змея на полу в туфлях стриптизерши.

Судить подобную смелость можно по-разному, однако однозначно танцы Загитовой выглядят куда более профессионально, чем у некоторых артисток.