Бельем наружу: Юлия Ефимова показала, что надела зеленый бюстгальтер под черный пиджак

Спортсменка Юлия Ефимова регулярно публикует в своем микроблоге кадры из жизни. Пловчиха давно перебралась в США, чтобы тренироваться там, и пока не планирует возвращаться в Россию. Как и в большой спорт. Чаще ее можно встретить в танцевальной студии или на рок-концерте, чем в бассейне.
Юлия Ефимова. Фото: соцсети
На этот раз красавица вновь нарядилась для похода в клуб. Ефимова выбрала смелый образ, надев на нижнее белье кожаный пиджак, подчеркнула подтянутые стройные ноги мини-юбкой и сетчатыми чулками. Получилось по-рокерски дерзко и уместно. Притом что открытая грудь красотки стала центром образа.