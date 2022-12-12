Бельем наружу: Юлия Ефимова показала, что надела зеленый бюстгальтер под черный пиджак

Спортсменка Юлия Ефимова регулярно публикует в своем микроблоге кадры из жизни. Пловчиха давно перебралась в США, чтобы тренироваться там, и пока не планирует возвращаться в Россию. Как и в большой спорт. Чаще ее можно встретить в танцевальной студии или на рок-концерте, чем в бассейне.