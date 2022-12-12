Севастьянова заставила оборачиваться, когда ее одежда выдала грудь: вершины притяжения

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова появилась в Париже.

Каролина Севастьянова приехала во Францию и сразу же поспешила отметиться на променаде у Эйфелевой башни.

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На прогулку спортсменка примерила черный монохромный наряд, изюминкой которого стал прозрачный топ, который выдавал на обозрение ее аппетитные формы.

Нет сомнений, взгляды парижан были прикованы к ее пышному бюсту, ведь французы — большие ценители женской красоты. А зону декольте они поэтично называют «ложбинкой греха».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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