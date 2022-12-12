Юлия Михалкова в мохнатой шубе на голое тело засветила интимное: обнажение на всеобщее обозрение

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова решила порадовать поклонников новыми снимками. Красавица устроила фотосессию, примерив необычный для себя образ роковой дивы. Получилось очень ярко и сексапильно, посчитали фанаты.

Михалкова примерила мохнатую кроп-шубку на голое тело, грудь прикрыла лифом с двумя перемычками в зоне декольте. Низ дополнили облегающие легинсы из пайеток. Звезда позировала на фоне дорогой иномарки, и кто-то решил, что съемки были в гараже, а машина — это транспорт Михалковой.