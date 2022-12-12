Новости шоу-бизнеса: Даня Милохин обматерил Первый канал, «сына» Бориса Моисеева избили, «Маргоша» Берсенева раскрыла пол ребенка

Певца Данко задержали в Молдавии

Певец Данко отправился на свой концерт в Молдавию. Но таможенники оказались не из числа его поклонников. Его задержали в аэропорту Кишинева, так и не пропустив в страну. Выступление сорвано, артист вернулся в Москву.

«Сына» Моисеева избили

Скандального шоумена Стаса Барецкого, назвавшего себя сыном Бориса Моисеева, избили в Петербурге. 50-летнему артисту потребовалась госпитализация после побоев и ограбления. У него отобрали телефон и 120 тысяч рублей.

Милохин обматерил Первый канал

Тиктокер Даня Милохин сбежал из России и теперь делает все, чтобы стать на родине персоной нон-грата. Он «кинул» продюсеров шоу Первого канала «Ледниковый период», а теперь в своей новой песне оскорбительно выразился в адрес телеканала фразой «в рот я *** ваш Первый канал, я до сих пор не понял, как туда я попал».

Берсенева рассекретила пол ребенка

Актриса из сериала «Маргоша» Мария Берсенева рассекретила, кого носит под сердцем. Скоро у нее родится дочка. «Как я и мечтала», — призналась 41-летняя знаменитость.

Брежнева сделала заявление о карьере

Вера Брежнева во время своего выступления в Латвии сделала заявление о карьере. Певица объявила, что отказывается от фамилии Брежнева. « Я — Вера. Я — украинка», — подчеркнула артистка, дав понять, что возвращается к истокам. Ее настоящее имя — Вера Галушка.