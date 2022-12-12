Счастье материнства: Марина Кравец с двухлетней дочуркой слепили Снеговика

Звезда шоу Comedy Club, телеведущая Марина Кравец крайне редко показывает своим подписчикам в Сети кадры из личной жизни. Известно, что она впервые стала мамой в 2020 году, подарив мужу Аркадию Водахову дочку, которую назвали Вероникой.
Дочурка растет копией мамы – это поклонники Кравец заметили по редким снимкам Марины в микроблоге. Сейчас Вероничке уже два с половиной годика, и накануне они с мамой слепили Снеговика. Результаты творчества, а также самих себя Кравец показала на селфи, которое запостила в соцсети. Звездная мама не скрыла своего материнского счастья на снимке, поделившись искренней улыбкой рядом с любимой наследницей.
Марина Кравец с дочкой. Фото: соцсети