Счастье материнства: Марина Кравец с двухлетней дочуркой слепили Снеговика

Дочурка растет копией мамы – это поклонники Кравец заметили по редким снимкам Марины в микроблоге. Сейчас Вероничке уже два с половиной годика, и накануне они с мамой слепили Снеговика. Результаты творчества, а также самих себя Кравец показала на селфи, которое запостила в соцсети. Звездная мама не скрыла своего материнского счастья на снимке, поделившись искренней улыбкой рядом с любимой наследницей.