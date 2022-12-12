Своих волос не осталось, зато шея молодая: облысевшая израильтянка Алла Пугачева шокировала россиян новым обликом

Шоумен Максим Галкин* поделился новым фото Аллы Пугачевой и их общей дочери Лизы. Мама с девочкой позировали во дворе усадьбы, на фоне бассейна и зелени. Выглядели они счастливыми и стильными.

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Многие обратили внимание, что Пугачева выглядит невероятно молодой – разгладилось лицо, выровнялись глаза, шея с упругой кожей. Притом что своих волос у Примадонны не осталось, она давно носит парики и накладные челки, как в этом образе: собственные редкие кончики светятся, зато чужая челка богатая и густая.

Тем не менее, неравнодушных к новому облику не нашлось. В комментариях разгорелось целое противостояние поклонников и хейтеров Примадонны. Одни осыпают лестными эпитетами, другие – клеймят на чем свет стоит даже за мини-шорты.

«Алла Борисовна! Слов нет! Молодость и красота – ваш девиз!», «Алла Борисовна шикарная», «Алла просто невероятная», «Фотошоп за гранью приличия! Детский сад, очень несерьезно. На кого рассчитано лицезрение этого фотошопа?», «Зачем же ребенка так жестко фотошопить? Я понимаю, бабулю, но ребенка зачем?», «Тут только видим одну девочку», - пишут люди.

Напомним, что семья Пугачевой переехала в Израиль, получив местные паспорта. На правах израильтянки Примадонна обживается на новом месте, но мероприятия посещает исключительно российских звезд.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента