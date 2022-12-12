Тренируется быть мамой: беременная жена Прилучного покормила из бутылочки крошечного малыша

Актриса Зепюр Брутян весной вышла замуж за коллегу по съемках Павла Прилучного. И уже находится в интересном положении. Округлившийся живот скрыть становится все сложнее, и материнские инстинкты дают о себе знать. В минувшие выходные она с мужем побывала в питомнике диких зверей и пообщалась с тиграми.

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Брутян, которую правильнее было бы именовать по фамилии мужа Прилучной, даже покормила из бутылочки малыша-тигренка, а муж ей в этом помог. Крошечный полосатый зверь присосался к соске и от наслаждения закрыл глазки. Будущая мама успешно практикуется – навык явно пригодится после рождения первенца.