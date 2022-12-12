«Вы наша Дженис Джоплин»: горбатая Пугачева получила от израильтян неожиданное прозвище

Алла Пугачева на днях снова засветилась на концерте артистов из России. Переехав в Израиль, Примадонна чаще выходит в свет, не пропуская выступления соотечественников.

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На этот раз она посетила мероприятие «Би-2». И привлекла повышенное внимание публики. К тому же, не заметить артистку было невозможно – она разместилась на втором этаже, нарядилась в ярко-красное и сразу бросилась в глаза публике.

На выходе из концертного зала Пугачева продемонстрировала большой вдовий горб. Кадры с артисткой разлетелись по Сети. Она натолкнулась на толпу поклонников, от которых получила не только внимание, но и неожиданное прозвище.

«Спасибо вам огромное за то, что вы пришли! Вы наша Дженис Джоплин!» - кто-то выкрикнул из толпы.

Почему у человека из толпы возникло такое сравнение Пугачевой и Джоплин, ведь едва ли можно найти что-то общее между американской рок-звездой, умершей в 27 лет, и 73-летней российской певицей.