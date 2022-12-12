Назвавший россиян долбоящерами муж Нетребко спешит на заработки в Россию

Муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов спешит на заработки в Россию. И его не смущает, что он назвал россиян долбоящерами, деньги, как говорится, не пахнут.
Эйвазов готовится выступить в Crocus City Hall 14 декабря в паре с Кириллом Туриченко. Их большой концерт стал результатом большой дружбы после участия в совместном проекте «Маска». Анонс мероприятия опубликован в Telegram-канале площадки.
Примечательно, что концерт переносили в этом году несколько раз. Сначала он был назначен на 28 марта, но его убрали подальше после скандалов с семьей Нетребко на 21 сентября. Но и осенью он не состоялся - решено было передвинуть выступление на 14 декабря.
Добавим, что скандал с оскорблением россиян случился летом. Это с подачи Эйвазова Нетребко показала свое истинное отношение к землякам. Пара гуляла по ночной Италии подвыпившая, и певица спешила снять видео для соцсетей. В это время ее муж Юсиф Эйвазов осек жену: «Сейчас долбоящеры напишут, что ты пьяная».
И Нетребко на голубом глазу завелась: «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!». Певица повторяла это гордо и даже не задумывалась, что они с Эйвазовым во всеуслышание оскорбляли русскоязычную аудиторию своего блога.