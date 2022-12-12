Назвавший россиян долбоящерами муж Нетребко спешит на заработки в Россию

Муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов спешит на заработки в Россию. И его не смущает, что он назвал россиян долбоящерами, деньги, как говорится, не пахнут.

Эйвазов готовится выступить в Crocus City Hall 14 декабря в паре с Кириллом Туриченко. Их большой концерт стал результатом большой дружбы после участия в совместном проекте «Маска». Анонс мероприятия опубликован в Telegram-канале площадки.

Примечательно, что концерт переносили в этом году несколько раз. Сначала он был назначен на 28 марта, но его убрали подальше после скандалов с семьей Нетребко на 21 сентября. Но и осенью он не состоялся - решено было передвинуть выступление на 14 декабря.