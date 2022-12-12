Уже не скрыть: беременная жена Прилучного засветила внушительный животик

На кадрах Зепюр заметила, что ее снимают на видео, и заволновалась. Но ее успокоили: мол, не волнуйтесь, съемка ведется для вас. И жена Прилучного не стала отказываться от возможности показать не только своей досуг, но и себя в положении.

Напомним, о том, что пара ждет пополнения в семье, стало известно осенью от сотрудника роддома Лапино, куда встали на учет будущие родители. Пол пока не афишируется, роды ожидаются в мае следующего года.