«Текста нет, набор слов. Современно – не значит талантливо»: Сергей Соседов разнес хит Анны Асти в эфире «Суперстар! Возвращение»

Номер певицы Ольги Зарубиной на шоу «Суперстар! Возвращение» спровоцировал горячие обсуждения в жюри. В основном, судьи высказывались по поводу текста и качества песни. К вокалу Ольги Зарубиной, исполнившей хит певицы Анны Асти «Не реви».
Сергей Соседов заявил, что качество композиции не выдерживает никакой критики.
«Там нет текста. Это просто набор слов. Да, это современно. Но не значит, что талантливо. Эта композиция не может идти ни в какое сравнение с лучшими образцами нашей эстрады. Песня неинтересная, не надо говорить, что она сложная для Оли Зарубиной. Оля спела ее гораздо лучше оригинала. Как говорила Раневская, когда отказывалась работать с молодыми режиссерами: «Нельзя плавать баттерфляем в унитазе», - высказался Сергей Соседов.
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Разгневанная критикой Соседова, решила высказаться ведущая шоу Лолита Милявская. Она напомнила, что эта песня - настоящий хит, занимающий высокие места в топ-чартах и имеющая миллионы просмотров.
Но Сергей Соседов был непоколебим.
«Столько людей с плохим вкусом, невоспитанных, никогда не слышали Клавдию Шульженко или Лидию Русланову. Это говорит поколение не ело ничего слаще морковки», - ответил Лолите Сергей Соседов.