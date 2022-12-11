«Текста нет, набор слов. Современно – не значит талантливо»: Сергей Соседов разнес хит Анны Асти в эфире «Суперстар! Возвращение»

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Разгневанная критикой Соседова, решила высказаться ведущая шоу Лолита Милявская. Она напомнила, что эта песня - настоящий хит, занимающий высокие места в топ-чартах и имеющая миллионы просмотров.

Но Сергей Соседов был непоколебим.