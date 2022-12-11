На коленях перед вашей красотой: стиснувшая ножки Каролина Севастьянова в белом боди спровоцировала реакцию мужчин

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сегодня взбирается на другой пьедестал.

Покорившая Олимпиаду, Каролина Севастьянова сейчас массово разбивает сердца поклонников с помощью своей красоты и чувственности.

Каролина Севастьянова прекрасно знает, как она хороша, и без устали соблазняет подписчиков своего микроблога. Ее оружие - эстетика тела и красивые снимки.

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