На коленях перед вашей красотой: стиснувшая ножки Каролина Севастьянова в белом боди спровоцировала реакцию мужчин

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сегодня взбирается на другой пьедестал.
Покорившая Олимпиаду, Каролина Севастьянова сейчас массово разбивает сердца поклонников с помощью своей красоты и чувственности.
Каролина Севастьянова прекрасно знает, как она хороша, и без устали соблазняет подписчиков своего микроблога. Ее оружие - эстетика тела и красивые снимки.
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На одном из снимков Каролина Севастьянова предстала сидящей на шезлонге. Она запрокинула ногу на ногу, стиснув их. Кипенно-белое боди и кружевная туника стали рамкой для этой картины, восхитившей поклонников. Каролине Севастьяновой признаются в любви мужчины на разных языках мира.
Каролина Севастьянова в соблазнительной позе. Фото: соцсети
«Богиня! Богиня красоты и воплощение высшей сексуальности! На коленях перед вашей красотой», «Ты потрясающая, моя прекрасная леди, и мне хочется заключить тебя в свои объятия и подарить тебе всю любовь моей жизни, великолепная леди», «Ножки просто бесконечные», «Какая роскошь и красота», - высказались в Сети.