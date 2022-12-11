«Соседов от тебя потек просто»: Кудрявцева пошла на конфликт с известной певицей на шоу «Суперстар! Возвращение»

Лера Кудрявцева дала понять, что Сергей Соседов необъективно оценивает Ирину Салтыкова. Она даже заподозрила, что критик не ровно дышит к певице.

«Сергей Соседов от тебя потек, он тайно влюблен, - сказала Лера Кудрявцева Ирине Салтыковой. - Я не услышала твоего голоса. Не было энергии, энергетики. Ты меня сегодня не удивила. Удивила только выбором песни и потрясающе поставленным номером».