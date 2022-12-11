«Соседов от тебя потек просто»: Кудрявцева пошла на конфликт с известной певицей на шоу «Суперстар! Возвращение»

Звезда 90-х Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнила хит австралийской певицы Кайли Миноуг Can't get you out of my head.
Первым после выступления Ирины Салтыковой в эфире НТВ высказался судья проекта, музыкальный критик Сергей Соседов. Он похвалил номер Ирины Салтыковой, отметив, что из программы в программу вокалистка удивляет его, работая с большим вкусом и выбирая те песни, которые вписываются в рамки ее возможностей.
В пику Сергею Соседову высказалась другой член жюри, телеведущая Лера Кудрявцева.
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Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: НТВ
Лера Кудрявцева дала понять, что Сергей Соседов необъективно оценивает Ирину Салтыкова. Она даже заподозрила, что критик не ровно дышит к певице.
«Сергей Соседов от тебя потек, он тайно влюблен, - сказала Лера Кудрявцева Ирине Салтыковой. - Я не услышала твоего голоса. Не было энергии, энергетики. Ты меня сегодня не удивила. Удивила только выбором песни и потрясающе поставленным номером».