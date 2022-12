«Соседов от тебя потек просто»: Кудрявцева пошла на конфликт с известной певицей на шоу «Суперстар! Возвращение»

Звезда 90-х Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнила хит австралийской певицы Кайли Миноуг Can't get you out of my head.

Первым после выступления Ирины Салтыковой в эфире НТВ высказался судья проекта, музыкальный критик Сергей Соседов. Он похвалил номер Ирины Салтыковой, отметив, что из программы в программу вокалистка удивляет его, работая с большим вкусом и выбирая те песни, которые вписываются в рамки ее возможностей.

В пику Сергею Соседову высказалась другой член жюри, телеведущая Лера Кудрявцева.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».