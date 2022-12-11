В черных легинсах и жакете, смешливая: Орбакайте засняла свою американскую дочь Клавдию в гостиной дома в США

Певица и актриса Кристина Орбакайте завершила гастрольный тур по России и воссоединилась со своей семьей - дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, которые живут в США. Там у знаменитостей собственная недвижимость.

Кристина Орбакайте в эти дни наслаждается общением с десятилетней дочкой и супругом.

В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором запечатлела Клавдию, которой она, судя по всему, очень гордится.

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