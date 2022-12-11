В черных легинсах и жакете, смешливая: Орбакайте засняла свою американскую дочь Клавдию в гостиной дома в США

Певица и актриса Кристина Орбакайте завершила гастрольный тур по России и воссоединилась со своей семьей - дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, которые живут в США. Там у знаменитостей собственная недвижимость.
Кристина Орбакайте в эти дни наслаждается общением с десятилетней дочкой и супругом.
В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором запечатлела Клавдию, которой она, судя по всему, очень гордится.
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Красавица-брюнетка Клава Земцова, облаченная в модный наряд - легинсы, жакет и футболку, репетирует перед ответственным днем в школе.
«Репетиция перед школьным проектом», - прокомментировала кадры с участием дочери Кристина Орбакайте.
В кадре Клава Земцова на трех языках - русском, английском и испанском - объясняет, что ее ждет завтра.
«У меня завтра очень важная презентация в школе, поэтому я сейчас готовлюсь», - сказала дочь Кристины Орбакайте.
Возможность комментировать публикацию Кристина Орбакайте отключила. Так что, поклонники могут оставить свои восторги по поводу подрастающей умницы и красавицы из известного семейства при себе.